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(Görüntülü) Silivri'de çocuk istismarı ve kadına şiddet protestosu

İSTANBUL,()-SİLİVRİ'de toplanan hayvan severler ile motosiklet tutkunları; çocuk istismarı, kadına şiddet ve hayvanlara kötü muamele olaylarını protesto etti. Silivri Motosiklet Kulübü ile Silivri Hayvan Hakları Derneği (SİYAYDER) üyeleri,...

İSTANBUL,()-SİLİVRİ'de toplanan hayvan severler ile motosiklet tutkunları; çocuk istismarı, kadına şiddet ve hayvanlara kötü muamele olaylarını protesto etti.

Silivri Motosiklet Kulübü ile Silivri Hayvan Hakları Derneği (SİYAYDER) üyeleri, çocuk istismarı, kadına şiddet ve hayvanlara kötü muamele olaylarını protesto etmek için saat 19.00'da Atatürk Meydanı'nda toplandı. Motosiklet tutkunları, Silivri sokaklarında motosikletleriyle konvoy halinde ilerleyip korna çalarak eylemin yapıldığı meydana geldi. Ellerinde, "Çocuklarımıza, Kadınlarımıza, Doğaya ve Doğadaki Canlılarımıza Dokunma" yazılı pankart ile "Şiddete! Tecavüze! Ve Ölümlere son", "Çocuk susar Sen susma" yazılı dövizler bulunan grup, İstiklal Marşı okudu. Ardından grup adına Silivri Motosiklet Kulübü Başkanı Yasin Elmaslı basın açıklamasını okudu. Açıklamada, "Ülkemizde son zamanlarda yaşanan çocuk istismarı ve cinayetleri hepimizi derinden sarsmaktadır. Bununla birlikte kadınlarımıza yönelik şiddet ve cinayetlerdeki artış da dikkatlerimizi çekiyor. Bir de can dostlarımız hayvanlara yapılan eziyetler, tecavüzler, öldürmeler toplumumuzca derin endişe ve üzüntü ile karşılanmakta. Artık bunlara 'dur' demek için hep birlikte hareket etmemiz gerekiyor. İnsana yapılan her tüllü şiddet, ölüm nasıl canımızı yakıp, yüreğimizi sızlatıyorsa; hayvanlarımıza, can dostlarımıza yapıldığında da aynı şekilde yüreklerimizi yaralamaktadır." denildi. 

Grup, basın açıklamasının ardından olaysız dağıldı.

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