Serpil KIRKESER/ İSTANBUL, ()-SİLİVRİ'de bir araya gelen yüzlerce kişi, çocuklara yönelik cinsel istismarı ve kadına yönelik şiddetleri protesto etti. Silivri Uğur Mumcu Meydanı'nda Sivil Toplum Kuruluşları ve parti temsilcilerinin de aralarında bulunduğu vatandaşlar, çocuk istismarına tepki gösterdi. "Çocuk susar, sen susma" adı altında yapılan protestoda grup adına gazeteci Özgün Deniz Gündüz basın açıklamasında bulundu. Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı protesto olaysız sona erdi.
(Görüntülü) Silivri'de "çocuk istismarı" protestosu
Serpil KIRKESER/ İSTANBUL, ()-SİLİVRİ'de bir araya gelen yüzlerce kişi, çocuklara yönelik cinsel istismarı ve kadına yönelik şiddetleri protesto etti. Silivri Uğur Mumcu Meydanı'nda Sivil Toplum Kuruluşları ve parti temsilcilerinin...
30 Temmuz 2018 Pazartesi 21:35
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