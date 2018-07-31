İstanbul - SİLİVRİ'de yangında can pazarı yaşandı. Silivri Piri Mehmet Paşa Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bulunan 4 katlı binanın merdiven boşluğunda saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Yangın nedeniyle üst katlarda bulunanlar mahsur kaldı. Bir kişi, dumandan korumak istediği çocuğunu pencereden sarkıttı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye 8 kişiyi kurtardı. Dumandan etkilenen 4 kişi ambulansla hastaneye götürüldü. Yangınla ilgili inceleme sürüyor.
(Görüntülü) Silivri'de can pazarı; çocuğunu pencereden sarkıttı (1)
İstanbul - SİLİVRİ'de yangında can pazarı yaşandı. Silivri Piri Mehmet Paşa Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bulunan 4 katlı binanın merdiven boşluğunda saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Yangın nedeniyle üst katlarda bulunanlar...
31 Temmuz 2018 Salı 18:15
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