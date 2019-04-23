(Görüntülü) Silivri'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı

Alparslan ERMİŞ/İSTANBUL,()-23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Silivri'de düzenlenen 'Mutlu Çocuk Şenliği' etkinliğiyle kutlandı. Etkinliğe İstanbul Vali Yardımcısı İsmail Gültekin ve Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz'ın yanı sıra protokol üyeleri ile çok sayıda çocuk katıldı. Etkinlik kapsamında atölyelerden sahne gösterilerine kadar yüzlerce çocuk, kurulan oyun ve etkinlik alanlarında doyasıya eğlendi.