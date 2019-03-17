(Görüntülü) Silivri'de 2 kişi define ararken göçük altında kaldı (4) olay yerinden görüntüler)

SİLİVRİ Gümüşyaka Mahallesi'nde bir evin altında define aramak için tünel kazan 2 kişi göçük altında kaldı. Olay yerine itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine iş makinesi de getirilirken, ekiplerin 2 kişiyi arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.