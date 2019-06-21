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(Görüntülü) Silifke’de sağanak yağış, sele yol açtı (2)

SEL VE HEYELAN BÖLGESİNDE YARALAR SARILIYOR Silifke Kaymakamı Şevket Cinbir, ilçeye bağlı Kızılgeçit Mahallesi’ne giderek oluşan sel ve heyelan ile ilgili icelemelerde bulundu. 2 aracın toprak altında kaldığı felaketin ardından Mersin...

SEL VE HEYELAN BÖLGESİNDE YARALAR SARILIYOR

Silifke Kaymakamı Şevket Cinbir, ilçeye bağlı Kızılgeçit Mahallesi’ne giderek oluşan sel ve heyelan ile ilgili icelemelerde bulundu. 2 aracın toprak altında kaldığı felaketin ardından Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Silifke Belediyesi ekiplerinin iş makineleri zarar gören yerlerde çalışma başlattı. Çalışmaları yerinde inceleyen Kaymakam Cinbir, "Son günlerdeki şiddetli yağış nedeniyle burada gördüğünüz manzara oluştu. Şükrediyoruz ki gündüz vakti gerçekleşti. Eğer bu afet gece yaşansaydı, can kayıpları ile karşı karşıya kalabilirdik. Burada dağdan gelen taş ve çakıl, toprak 13 evimizin içine doldu, sudan öte heyelan tarzı bir olay ile karşı karşıyayız. 5 vatandaşımızın oturduğu bir de imamımızın lojmanı şu anda oturulamaz hale geldi. Yine 7 ev de oturulamaz hale geldi" dedi.

Hasar tespit çalışmalarına başlandığını ifade eden Kaymakam Cinbir, şöyle konuştu:

"Bu evler yaz aylarında vatandaşlarımız için kullanılan ve içinde şu anda fiilen yaşam olmayan evlerimiz. Jandarmamız, Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfımız, evler ve vatandaşlarımızın zararları ile ilgili ve bu zararları karşılayabilmemiz noktasında tespitler yapıldı. Tabii ki olay yerine Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri intikal etti. Şu anda yol ulaşıma açıldı. Silifke Belediyesi'nin araç gereç takviyesi ile birlikte Silifke İtfaiye Grup Amirliğimizin koordinatörlüğünde burada bu sokaklarımız tekrar ulaşıma açılacak, en kısa zamanda da vatandaşlarımız bu sokak ve caddeleri kullanabilecek duruma gelecek. Olayın gece olmaması büyük bir şanstır. Can kaybı yaşamamış olduk. Mala gelen zararlar telafi edilebilen zararlardır. Devletimiz bütün kurum ve kuruluşlarıyla, Büyükşehir Belediyesi, Silifke Belediyesi bütün imkanlarıyla olay mahallindedir. Bu olayın meydana getirdiği sıkıntının bertaraf edilmesi için her türlü çalışma yürütülüyor. Ben de kaymakamı olarak takibindeyim."

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