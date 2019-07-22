Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL,()-ŞİLE'de bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın helikopterinin havadan müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı. Yangın, Oruçoğlu Mahallesi Kokarca Mevkii'nde saat 16.45 sıralarında çıktı. Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.
(Görüntülü) Şile'de orman yangını (1)
Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL,()-ŞİLE'de bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın helikopterinin havadan müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı. Yangın, Oruçoğlu...
22 Temmuz 2019 Pazartesi 17:27
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