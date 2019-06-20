Nurcan KIRCALI/İSTANBUL, () ŞİLE'de sabah saatlerinde hortum çıktı. Şile Karacaköy açıklarında denizde hortum oluştu. Hortum denizde bir süre ilerledi. Sahildekiler tarafından görüntülenen hortum kıyıya ulaşmadan etkisini yitirdi. Bu arada Beykoz civarında kuvvetli yağmur etkili oldu. Yağmur bazı yollarda su birikmesine neden oldu.
(Görüntülü) Şile'de hortum
Nurcan KIRCALI/İSTANBUL, () ŞİLE'de sabah saatlerinde hortum çıktı. Şile Karacaköy açıklarında denizde hortum oluştu. Hortum denizde bir süre ilerledi. Sahildekiler tarafından görüntülenen hortum kıyıya ulaşmadan etkisini yitirdi....
20 Haziran 2019 Perşembe 13:29
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