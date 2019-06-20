(Görüntülü) Şile'de hortum

Nurcan KIRCALI/İSTANBUL, () ŞİLE'de sabah saatlerinde hortum çıktı. Şile Karacaköy açıklarında denizde hortum oluştu. Hortum denizde bir süre ilerledi. Sahildekiler tarafından görüntülenen hortum kıyıya ulaşmadan etkisini yitirdi. Bu arada Beykoz civarında kuvvetli yağmur etkili oldu. Yağmur bazı yollarda su birikmesine neden oldu.