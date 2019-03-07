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(Görüntülü) SILA: YARGININ VERECEĞİ KARARI SAYGIYLA BEKLİYORUM

İstanbul Şarkıcı Sıla Gençoğlu ve oyuncu Ahmet Kural arasında yaşanan şiddet olayına ilişkin ilk duruşma bugün görüldü. İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen dava sonrası Sıla sosyal medyadan yaptığı açıklamada, yargının...

İstanbul

Şarkıcı Sıla Gençoğlu ve oyuncu Ahmet Kural arasında yaşanan şiddet olayına ilişkin ilk duruşma bugün görüldü. İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen dava sonrası Sıla sosyal medyadan yaptığı açıklamada, yargının vereceği kararı saygıyla beklediğini söyledi.

Twitter hesabından açıklama yapan Sıla, "Adalete duyduğum güvenin arttığı bir sabahtı. Salt kendim değil, tüm şiddet gören kadınların adına arkasında durduğum davama gösterdiğiniz ilgiye teşekkür ederim. Ancak sanık ve avukatlarının mahkemede konuşulan doğruları basın önünde bükmesini de yadırgadığımı belirtmeliyim. Yine! Yargının  vereceği kararı saygıyla bekliyorum" dedi.

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