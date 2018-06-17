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(Görüntülü) Sıkıştığı araçtan kurtarılan kedinin enfeksiyon nedeni ile bir gözü alındı

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), () - TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, park halindeki aracın motor bölümüne girip, sıkışan yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtartıldı. Hayvanseverlerin veterinere götürdüğü kedinin enfeksiyon meydana...

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), () - TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, park halindeki aracın motor bölümüne girip, sıkışan yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtartıldı. Hayvanseverlerin veterinere götürdüğü kedinin enfeksiyon meydana gelen gözü, 3 saatlik operasyonla alındı. Çorlu'nun Havuzlar Mahallesi'nde yavru kedi, park halinde aracın motor bölümüne girdi. Kısa sürede içeride sıkışan kedinin seslerini duyan çevredekiler, hayvanı kurtarmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yavru kediyi aracın motorundan çıkardı. Kediyi alan hayvanseverler, veterinere götürdü. Yapılan kontrolde, yavru kedinin sağ gözünde enfeksiyon oluştuğu belirlendi. Kedinin, yaklaşık 3 saat süren operasyonun ardından sağ gözü alındı. Hayvanın gözüne zarar gelmemesi için de başına plastik koruyucu takıldı. Hayvansever Ahmet Güneş, yavru kediye ilaç tedavisi uygulanmaya başlandığını belirterek, "İtfaiye ekibinin yardımı ile kediyi çıkardık. Enfeksiyon kapması nedeniyle gözünü kaybettiğini fark ettik. Arkadaşlarımızla birlikte hemen veterinere götürerek tedavisini yaptırdık. Şu an için gözü alındı ve ilaç tedavisi devam ediyor. Biz bu şekilde gördüğümüz kediciğe duyarsız kalamadık. Sonuçta o da can taşıyor. Şu mübarek günlerde hayvanların başına gelenler hepimizin canını sıkıyor. Neticede bir can, nefes aldığı sürece biz onlardan sorumluyuz. Bakacağız ve kollayacağız" diye konuştu.

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