Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
AK Parti'nin TBMM Başkan adayı Binali Yıldırım oldu
Ak Parti'nin Meclis Başkan adayı...
Sultangazi'de pompalı silahla dehşet: 1ölü
Sultangazi'de pompalı silahla dehşet: 1ölü
Yeni kabinede sürpriz isimler
Aziz Sancar yeni kabinede bakan...
Metrobüs kullanan yolcu sayısı geçen yıla göre 4 milyon arttı
Metrobüs kullanan yolcu sayısı geçen...

(Görüntülü) Sıcaktan bunalanlar plajlara akın etti (Havadan Görüntü) -1

Ali AKSOYER - Cansel KİRAZ- İdris TİFTİKCİ - İstanbul  - İSTANBUL'da bugün hava sıcaklığı 30 dereceyi geçti. Sıcaktan bunalan İstanbullular plajlara akın etti. Plajlardaki yoğunluk havadan da görüntülendi. Sarıyer'de yer alan Kısırkaya...

Ali AKSOYER - Cansel KİRAZ- İdris TİFTİKCİ - İstanbul  - İSTANBUL'da bugün hava sıcaklığı 30 dereceyi geçti. Sıcaktan bunalan İstanbullular plajlara akın etti. Plajlardaki yoğunluk havadan da görüntülendi. Sarıyer'de yer alan Kısırkaya Plajı'na hafta sonu serinlemek için yüzlerce kişi geldi. Cankurtaranların da çalıştığı plajda sıcak havanın ve denizin keyfini en çok çocuklar çıkardı. Bazıları mangal yaparken plaja nişan fotoğrafı çektirmek için gelenler de oldu. Kısırkaya Plajı'na çocukları ile gelen Besim Azrak,  denizin temiz olduğunu söyledi. Almanya'dan Türkiye'ye tatil için gelen Nezahat Akgün ise, "Çok memnun kaldım yalnız çöplerden memnun değilim. Ortamın güzelliğini bozuluyor" şeklinde konuştu. 

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325