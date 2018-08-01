(Görüntülü) Sıcaktan bunalan tatilcilerin sulu eğlencesi

Mehmet CANDAN/İZMİR, () - İZMİR’de tatile çıkamayan ve sıcaktan bunalanların tercihi, her yaz olduğu gibi yine su parkları oldu. İzmirliler, serinlemek için kentteki ilk ve tek su parkı olan tesise akın etti. Hafta sonu günlük 3 bin kişiye hizmet verilen tesiste, özellikle dalga havuzu ve 'uzay kasesi' adı verilen kaydırak büyük ilgi gördü.



Yaz sıcaklığının arttığı bugünlerde tatile çıkamayanlar, kentteki su parklarında serinliyor. Serinliğinin yanı sıra eğlencesi de olan su parkları, İzmir'de ilgi odağı oldu. Balçova ilçesindeki tesisin genel müdürü Hüseyin Karaman, amaçlarının, yerli- yabancı turistlere daha iyi hizmet vermek olduğunu belirterek, şunları söyledi:



"Su parkımız 40 bin metrekare alanda yer alanda, farklı türlerdeki 22 su kaydırağı ve bone kullanımının zorunlu olduğu biri yarı olimpik olan 3 yüzme havuzuyla, yerli ve yabancı misafirlerine farklı bir tatil ve eğlence konsepti sunuyor. Sınır tanımayan eğlence, bitmeyen macera, en hızlı ve heyecanlı kaydıraklar, adrenalin yüklü aktiviteler, renkli ve eğlenceli gösteriler, hepsi yeşil cennetin ortasındaki bu dev su parkında. Kısa sürede en çok tercih edilen su parkı haline geldik. Aynı anda yaklaşık 3 bin kişiye hizmet verebiliyoruz. Zengin çeşit ve uygun fiyatlı menü seçeneklerinin yer aldığı fast food restoranı, tesisimizi daha cazip kılıyor. Çocuk kaydırakları, ailece kayılabilen aile kaydırağı ve uzay kasesi birbirinden ilginç ve eğlenceli etkinlik alanlarından sadece birkaçı. Su voleybolu, dart, mini golf, okçuluk, boccia, aqua zumba, ayak bilardosu, ayak bowlingi, ayak dartı, dalga havuzu, yağmur dansı ve profesyonel dans ekibimizle etkileyici dans şovları, dans yarışmaları ve bir çok eğlenceli etkinliklerle sizlere doyumsuz bir gün yaşatıyor."



Su parkında eğlenerek, serinleyen Miray Esmer, "Burası tercih edilecek temiz ve güvenli bir mekan. Buraya geldiğim için mutluyum. Herkes burayı tercih edebilir" dedi.



Tesise, kente yakın olduğu için geldiğini kaydeden Yağmur Akkaya ise "Burada yakınlarda oturuyorum ve burayı çok beğeniyorum. Doğa ortamında bir yer. İzmir’i ve burayı çok seviyorum. Özellikle temiz olması önemli" diye konuştu.