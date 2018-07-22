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(Görüntülü) Sıcaktan bunalan İstanbullular soluğu sahillerde aldı

Soner HASIRCIOĞLU /İstanbul,() İSTANBUL'da sıcaklardan bunalan vatandaşlar, akşam saatlerinde havanın serinlemesiyle birlikte kendilerini sahillere attı. Bazı vatandaşlar sahilde mangal yaparken bazıları da çay içip balık tuttu. Çocuklar...

Soner HASIRCIOĞLU /İstanbul,() İSTANBUL'da sıcaklardan bunalan vatandaşlar, akşam saatlerinde havanın serinlemesiyle birlikte kendilerini sahillere attı. Bazı vatandaşlar sahilde mangal yaparken bazıları da çay içip balık tuttu. Çocuklar sahilde gönüllerince oynarken, kameralara da renkli görüntüler yansıdı.  Zeytinburnu sahilde adım atacak yer olmazken, vatandaşlar gece boyu sahil kenarlarında aileleriyle vakit geçirdi. 

Gecenin ilerleyen saatlerinde ise bazı vatandaşlar Eminönü Galata Köprüsü'nde balık tutarak vaktini geçirdiği görüldü. Eşiyle köprüde balık tutmaya gelen Cen Yüksektepe "İstediğimiz gibi balık yok,istavrit balığı var. Yarına mangal yakmayı düşünüyoruz" dedi. Köprüde azı vatandaşların da semaverde çay demlediği görüldü. Bu sırada iki turist kadın ise Galata Köprüsü'nde manzaranın tadını çıkardı. 

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