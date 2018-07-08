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(Görüntülü) Sıcaktan bunalan hayvanlar, nehirde serinletiliyor

MUŞ'un Hasköy ilçesinde hayvan sahipleri, sıcak havadan bunalan manda ve inekleri nehirde serinletmeye çalışıyor. Hasköy ilçesinde hava sıcaklığının 38 dereceye kadar yükselmesi, büyükbaş hayvanları da etkiledi. Sahipleri çareyi,...

MUŞ'un Hasköy ilçesinde hayvan sahipleri, sıcak havadan bunalan manda ve inekleri nehirde serinletmeye çalışıyor.

Hasköy ilçesinde hava sıcaklığının 38 dereceye kadar yükselmesi, büyükbaş hayvanları da etkiledi. Sahipleri çareyi, hayvanlarını Karasu Nehri'ne sokup, serinletmekte buldu. Hasköy ilçesine bağlı Karakütük köyünden hayvan sahibi Mirzaydın Barlak, "Hayvanlar, güneş altında bunalıyor. Mandaların yaz aylarında can damarı su ve çamurdur. Hayvanlar sıcaktan olumsuz yönde etkileniyor ve süt verimi düşüyor. Ben de bu nedenle 30 mandayı günde iki kez Karasu nehrine getirerek serinletiyorum" diye konuştu.

Kavurucu sıcakların başlaması ile ineklerini 2 saat nehir sularına bıraktığını söyleyen Soner Çavuş ise hayvanların serinledikten sonra daha rahat otlayabildiklerini bildirdi. 

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