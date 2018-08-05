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(Görüntülü) Sıcak havalarda sokak hayvanlarına özel ambulans

KAĞITHANE'DE sokak hayvanlarının sıcak havalardan etkilenmemesi için vatandaşlara ev ve iş yerlerine bırakılmak üzere 400 adet mama ve mama kabı dağıtılırken, 24 saat hayvan ambulansı hizmeti de başlattı.   Artan sıcaklardan sokak...

KAĞITHANE'DE sokak hayvanlarının sıcak havalardan etkilenmemesi için vatandaşlara ev ve iş yerlerine bırakılmak üzere 400 adet mama ve mama kabı dağıtılırken, 24 saat hayvan ambulansı hizmeti de başlattı.


 

Artan sıcaklardan sokak hayvanları olumsuz etkilenmesin diye Kağıthane Belediyesi Kent Konseyi Hayvanseverler Meclisi kampanya başlattı. Kampanya kapsamında programlar düzenleyen belediye yetkilileri vatandaşlara sokak hayvanları için 400 kutu mama ve mama kabı dağıttı. Bu kapsamda açılan stantlarda da sokak hayvanlarının daha iyi şartlarda yaşayabilmesi için vatandaşlara bilgilendirici broşürler dağıtıldı. Ayrıca sıcaktan etkilenen hayvanlar için tam teşekkürlü hayvan ambulansı da 7 gün 24 saat hizmet vermeye başladı.


 

“SOKAK HAYVANLARINA SAHİP ÇIKMAYA ÇALIŞIYORUZ”


 

Her zaman sokak hayvanlarının yanında olduklarını söyleyen Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç,"Meteoroloji sürekli uyarıyor, sıcaklıklar artacak. Zaten hava sıcak. Sokak hayvanları da susuzluktan dolayı problem yaşıyor. Kağıthane’deki gönüllü hayvanseverler meclisi üyeleriyle sokak hayvanlarına sahip çıkmaya çalışıyoruz. Onlar için su kapları temin ediyoruz. Bu konuya dikkat çekmek için vatandaşlarımızı bilgilendirerek bugün bir kampanya başlattık. Hasbahçe’deki misafirlerimizi uyaracağız. Böylece sıcaklarla birlikte tüm sokak hayvanlarının su ihtiyacının giderilmesini sağlayacağız. Aynı zamanda mama ve yiyecek ihtiyaçlarını da karşılamak için böyle bir kampanya başlattık" dedi.

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