Hakan KAYA - Taner YENER / İstanbul, () - SICAK havadan bunalan İstanbullular hafta sonu serinlemek için sahil kenarlarına akın etti. Emirgan ve Yeniköy sahili vatandaşların en çok tercih ettiği alanlar oldu. Sıcak havanın etkisinden kurtulmak isteyenlerin bazıları kendilerini boğazın serin sularına bıraktı, bazıları da gölgelik alanda oturarak piknik yapmayı tercih etti. Sıcak hava insanları olduğu kadar hayvanları da etkiledi. Sıcak havadan bunalan bir köpek ise gölgelik alanda uyudu.
(Görüntülü) Sıcak havadan bunalanlar sahil kenarlarına akın etti
Hakan KAYA - Taner YENER / İstanbul, () - SICAK havadan bunalan İstanbullular hafta sonu serinlemek için sahil kenarlarına akın etti. Emirgan ve Yeniköy sahili vatandaşların en çok tercih ettiği alanlar oldu. Sıcak havanın etkisinden kurtulmak...
05 Ağustos 2018 Pazar 16:07
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