(Görüntülü) Sıcak havada hırsızların hedefi balkon ve pencereler

Alper KORKMAZ - İSTANBUL, ()





Yaz aylarında açık bırakılan balkon kapısı ve pencerelerden evlere girerek hırsızlık yaptıkları belirlenen 3 kişi, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Şüphelilerin bazı binalardaki yaptıkları hırsızlık anları çevredeki güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.





Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yaz aylarında artan hırsızlık olayları üzerine çalışma başlattı. Sarıyer, Beşiktaş, Kadıköy ve Maltepe'de benzer yöntemle hırsızlık yapılan evlerin çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, emniyette hırsızlık suçundan kaydı bulunan şüphelilerin kimliğini tespit etti. Polis ekiplerinin Kadıköy'de düzenlediği operasyonda, Süleyman E. (23), Ömer Ç. (24) ve B.Ç. (16) yakalandı. Yaşı küçük olan şüpheli B.Ç. Çocuk Şube Müdürlüğü'ne sevk edildi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 6 cep telefonu ve hırsızlıktan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.