Haber-Kamera Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM-Harun UYANIK-Zeki GÜNALİSTANBUL,() İstanbul'da etkili olan sıcak hava günlük hayatı olumsuz etkiledi. İstanbullular sıcaktan korunmak için sahil kenarlarını, parkları ve gölgelik alanları tercih etti. İstanbul'da hava sıcaklığı 13.00 sıralarında 33 dereceyi gördü. Sarıyer İstinye ve Beşiktaş Bebek Sahili'ne gelenler, İstanbul Boğazı Boğazı'na atlayarak serinlemeye çalıştılar. Sarayburnu'nda benzer görüntüler oluştu. Taksim Gezi Parkı'nda vatandaşlar gölgelik alanlarda ve banklarda yatarak sıcaktan korunmaya çalıştı. Taksim Meydanı'nda bir turist ise sıcaktan korunmak için şemsiye ile gezmesi dikkat çekti. Sıcak hava insanları olduğu kadar hayvanları da etkiledi. Sıcaktan korunmak isteyen güvercinler, kargalar süs havuzunda susuzluklarını giderip, serinlemeye çalıştılar.
(Görüntülü) Sıcak hava bunalttı, sıcaklık 33 dereceyi gördü (3)
Haber-Kamera Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM-Harun UYANIK-Zeki GÜNALİSTANBUL,() İstanbul'da etkili olan sıcak hava günlük hayatı olumsuz etkiledi. İstanbullular sıcaktan korunmak için sahil kenarlarını, parkları ve gölgelik alanları tercih...
23 Temmuz 2018 Pazartesi 16:16
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