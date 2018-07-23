(Görüntülü) Sıcak hava bunalttı, sıcaklık 33 dereceyi gördü (2)

İSTANBUL'da etkili olan sıcak hava günlük hayatı olumsuz etkiledi. İstanbullular sıcaktan korunmak için sahil kenarlarını, parkları ve gölgelik alanları tercih etti. İstanbul'da hava sıcaklığı saat 13.00 sıralarında 33 dereceyi gördü. Sarıyer İstinye ve Beşiktaş Bebek Sahili’ne gelenler, İstanbul Boğazı Boğazı'na atlayarak serinlemeye çalıştılar. Sarayburnu'nda benzer görüntüler oluştu. Taksim Gezi Parkı’nda vatandaşlar gölgelik alanlarda ve banklarda yatarak sıcaktan korunmaya çalıştı. Taksim Meydanı’nda bir turistin ise sıcaktan korunmak için şemsiye ile gezmesi dikkat çekti. Sıcak hava insanları olduğu kadar hayvanları da etkiledi. Sıcaktan korunmak isteyen güvercinler, kargalar süs havuzunda susuzluklarını giderip, serinlemeye çalıştılar.