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(Görüntülü) Sıcak hava atları ve çocukları bunalttı

İbrahim LALELİ/ANTALYA, () - HAVA sıcaklığının 40 dereceye yükseldiği Antalya'da çocuklar kanalda, faytonları çeken atlar ise köprü altındaki suda serinledi. Demokrasi Kavşağı yakınındaki Cırnık Köprüsü altı, çocukların...

İbrahim LALELİ/ANTALYA, () - HAVA sıcaklığının 40 dereceye yükseldiği Antalya'da çocuklar kanalda, faytonları çeken atlar ise köprü altındaki suda serinledi. Demokrasi Kavşağı yakınındaki Cırnık Köprüsü altı, çocukların ve atların serinleme noktası oldu. Tarihi Kalekapısı önünde turist gezdiren faytoncular, akşam mesaisi öncesi sıcaktan bunalan atlarını suya sokarak serinletti. Cırnık Köprüsü altındaki sığ bölgeyi seçen faytoncular, sıcağın insanlar kadar atları da bunalttığını söyledi. Atlar serinlerken faytoncular da su içinde oturarak bekledi. Çocuklar ise köprü üzerinden suya atlayarak serinlemeye çalıştı. Suyun soğuk olduğunu söyleyen çocuklardan Ali Özgezer, "Antalya çok sıcak olduğundan serinlemek için arkadaşlarımızla buraya geliyoruz. Akıntı olduğu için su soğuk ve temiz" dedi. Hasan Alkış ise "Burada yüzüyor, balık tutuyor, serinliyoruz" diye konuştu.

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