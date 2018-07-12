İstanbul Kolombiyalı şarkıcı Shakira, ‘’El Dorado Dünya Turnesi’’ kapsamında geldiği İstanbul’da, Vodafone Park’ta dün akşam konser verdi. Shakira stadı dolduran hayranlarına unutulmaz bir akşam yaşattı.
(Görüntülü) Shakira'nın konserinden görüntüler
İstanbul Kolombiyalı şarkıcı Shakira, ‘’El Dorado Dünya Turnesi’’ kapsamında geldiği İstanbul’da, Vodafone Park’ta dün akşam konser verdi. Shakira stadı dolduran hayranlarına unutulmaz bir akşam yaşattı.
12 Temmuz 2018 Perşembe 09:38
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.