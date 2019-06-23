Murat KORKMAZ/İSTANBUL, () ÜNLÜ sanatçı Sezen Aksu, yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde Beykoz’da bulunan Sedat Simavi ortaokulunda oyunu kullandı. Minik serçe lakaplı sanatçı saat 09.15'te okula geldi. Oy atma işleminin öncesinde hayranlarıyla fotoğraf çektiren Aksu oy kullanma işlemi için sandığına gitti. Zarfı sandığa atacağı sırada kendisine 'Poz verir misiniz?' diyen basın mensuplarına Aksu, esprili bir şekilde, "Poz veremem, bıraktım o işleri." dedi.
(Görüntülü) Sezen Aksu oyunu kullandı
Murat KORKMAZ/İSTANBUL, () ÜNLÜ sanatçı Sezen Aksu, yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde Beykoz’da bulunan Sedat Simavi ortaokulunda oyunu kullandı. Minik serçe lakaplı sanatçı saat 09.15'te okula geldi. Oy...
23 Haziran 2019 Pazar 10:07
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.