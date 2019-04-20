Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Ekrem İmamoğlu mazbatasını almaya böyle gitti
Elazığ'da 3.6 büyüklüğünde deprem
Elazığ'da 3.6 büyüklüğünde deprem
YSK, Keskin'de verilen mazbatayı iptal etti
YSK, Keskin'de verilen mazbatayı iptal...
SİHA ilk test uçuşunu yaptı
SİHA ilk test uçuşunu yaptı

(Görüntülü) Seyir halindeyken alev alan yolcu otobüsü yandı

MERSİN'in Tarsus ilçesinde seyir halindeyken motor kısmından alev alan yolcu otobüsü, kullanılmaz hale geldi. Otobüs şoförünün, yangını zamanında fark edip aracı durdurarak yolcuları tahliye etmesi, olası faciayı önledi. Tarsus-Adana-Gaziantep...

MERSİN'in Tarsus ilçesinde seyir halindeyken motor kısmından alev alan yolcu otobüsü, kullanılmaz hale geldi. Otobüs şoförünün, yangını zamanında fark edip aracı durdurarak yolcuları tahliye etmesi, olası faciayı önledi. Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda hareket halindeki Cemalettin Gürsoy yönetimindeki 01 EBU 74 plakalı yolcu otobüsü, motor kısmından alev aldı. Yangını fark eden Gürsoy, aracı yolun sağına çekip, hızla yolcuları tahliye ederek, durumu itfaiyeye bildirdi. Alevler kısa sürede tüm otobüsü sardı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekibi, yanan otobüsü tazyikli su ve köpük sıkarak söndürdü. Otobüs şoförünün, yolcuları zamanında tahliye etmesinin olası faciayı önlediği belirtildi. Trafiğe kapanan karayolu, yangının söndürülüp, otobüsün çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328