(Görüntülü) Seyir halindeki taksinin camından çıkıp dans ettiler
13 Mart 2019 Çarşamba 16:28
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
- 1Tıp Bayramı 100 yıl sonra aynı yerde...
- 2(Görüntülü) "Tuz bir böbrek zehiridir,...
- 3(Görüntülü) O çocukların yaşaması...
- 4Sağlık Bakanlığı'ndan Van'a...
- 5"Tuz bir böbrek zehiridir, türleri...
- 6"Tuz bir böbrek zehiridir, türleri...
- 7O çocukların yaşaması için 500 böbrek...
- 8Anne bebeğini, doktorlar anneyi düşündü
- 9Fazla protein böbrekleri bozuyor
- 10'Her 10 kadından 1'inde çikolata...
- 1Ali Yalçın: Hizmet içi eğitime katılacak...
- 2Bakan Selçuk: Amacımız okullarımızı...
- 3Doçentlik başvuruları sadece e-devlet...
- 4Suriyeli göçmen çocukların yüzde 62'si...
- 5İstanbul Bilgi Üniversitesi 'yetenek...
- 6(Görüntülü) Üniversiteye Uçak Simülasyon...
- 7Üniversiteye Uçak Simülasyon Laboratuvarı...
- 8Zihinsel engelli Mustafa için seferber...
- 9240 bilim insanı İGÜ'de
- 1010 ülkeden 300 diş hekimliği öğrencisi...
- 1Tüm Türkiye Emlakjet Kullanarak Dairesini...
- 2"Başarımızın sebebi erişilebilir...
- 3Konut fiyatları yüzde 14 arttı
- 4Kredili konut satışları Kasım'da...
- 5Zeytinburnu'ndaki ambarlar, Hadımköy'e...
- 6Gayrimenkul alıcılarının gözdesi daireler
- 7Tapu için fazla masraf ödemeyin!
- 8İstanbul'un merkezinde arsa üretmek...
- 9Sahibinden Satılık Arsa
- 10Konut Satışları Artarak Devam ediyor
İlgili Haberler
SON DAKİKA
- 1(Görüntülü) Destici: Bölücü siyasi...
- 2(Görüntülü) Van'da 'Shopping...
- 3(Görüntülü) Bakan Çavuşoğlu: Putin'le...
- 4Şemdinli'de 100 av tüfeği ve 80...
- 5Bakan Pakdemirli'den 'ithal patetes'...
- 6Gaziantep'te FETÖ'nün mahrem...
- 7(Görüntülü) Bakan Çavuşoğlu: Putin'le...
- 8Galatasaray'ın borcu açıklandı
- 9Erdoğan: CHP örtüsü altında PKK'lılar...
- 10(Görüntülü) HDP'li Temelli: İktidara...
- 11Ali Yalçın: Hizmet içi eğitime katılacak...
- 12Ali Yalçın: Hizmet içi eğitime katılacak...
- 13Erdoğan: CHP örtüsü altında PKK'lılar...
- 14Erdoğan: CHP örtüsü altında PKK'lılar...
- 15DHA YURT BÜLTENİ-16
- 16‘Rüşvetle’ Ukrayna’ya girmek isteyen...
- 17(Görüntülü) Suriyeli diye toprağa verilen...
- 18Çinli pandalar Nisan’da Danimarka’ya...
- 19(Görüntülü) Mansur Yavaş: Artık hukuki...
- 20DHA DIŞ - ‘Rüşvetle’ Ukrayna’ya...
Namaz Vakitleri
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|05:32
|07:12
|13:25
|16:44
|19:17
|20:45