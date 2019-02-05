(Görüntülü) Seyir halindeki otobüs yandı

İZMİR'in Menemen ilçesinde, seyir halindeki bir otobüste yandı.

Olay, saat 22.30 sıralarında Menemen-İzmir çevre yolunun Ulukent kavşağında meydana geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesine ait Foça-Kozbeyli hattında çalışan 35 DB 2852 plakalı yolcu otobüsünde seferini tamamladıktan sonra Çiğli ilçesindeki ESHOT garajına döndüğü sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Otobüsten dumanlar yükseldiğini gören şoför, aracı emniyet şeridine çıktı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, otobüsün tamamına sıçrayan alevleri söndürmek için müdahale etti. Uzun süren çalışmalar sonucunda, otobüsteki yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Herhangi bir ölen ya da yaralananın olmadığı yangında otobüs kullanılmaz hale geldi.