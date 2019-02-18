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(Görüntülü) Seyhan Gölü silüeti bozan yüksek katlı binalar

ADANA'da Seyhan Gölü yakınlarında ormanlık alanın tepesine inşa edilen yüksek katlı binalar, görenlerin dikkatini çekiyor. Merkez Sarıçam ilçesindeki Menekşe Mahallesi'nde, Seyhan Gölü'ne bakan ormanlık alanın tepesine inşa edilen...

ADANA'da Seyhan Gölü yakınlarında ormanlık alanın tepesine inşa edilen yüksek katlı binalar, görenlerin dikkatini çekiyor.

Merkez Sarıçam ilçesindeki Menekşe Mahallesi'nde, Seyhan Gölü'ne bakan ormanlık alanın tepesine inşa edilen 15 katlı, 4 blokluk site inşaatı, kentin dört bir yanından görülüyor. Büyükşehir Belediyesi'nin eski başkanı Aytaç Durak'ın döneminde, sitenin bulunduğu alana imar düzenlemesi yapıldığı, hukuka aykırı bir durumun olmadığı öğrenildi.

Göl kenarında gezinti yapan Adanalılar, yüksek katlı binalar nedeniyle kentin silüetinin bozulduğunu, durumun hukuka uygun olsa bile mantığa aykırı olduğunu kaydetti.

 

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