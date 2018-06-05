(Görüntülü)Seyhan Belediyesi Teravih Namazı öncesi gülsuyu ve gül sabunu dağıttı
05 Haziran 2018 Salı 11:17
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