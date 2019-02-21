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(Görüntülü) Sevgilisinin ablasını gasbeden firari hükümlü yakalandı

ADANA'da sevgilisinin ablasını, bebeğinin başına tabanca dayararak gasbeden ve tutuksuz yargılandığı davada 11 yıl hapis cezasına çarptırılan firari Zeki A. polis tarafından yakalandı. Zeki A., cezaevine teslim edildi. Olay, 2016 yılında...

ADANA'da sevgilisinin ablasını, bebeğinin başına tabanca dayararak gasbeden ve tutuksuz yargılandığı davada 11 yıl hapis cezasına çarptırılan firari Zeki A. polis tarafından yakalandı. Zeki A., cezaevine teslim edildi.
Olay, 2016 yılında Seyhan ilçesi Aydınlar Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, Arif S. ile Dilek T.(26) 6 ay boyunca ilişki yaşadı. Arif S., bir süre sonra Dilek T.'yi para karşılığı başka erkekler ile ilişkiye zorladı. Çift ayrıldıktan sonra ise Arif S., Dilek T.'den bin 500 TL istedi. Genç kadını parayı vermemesi halinde cinsel içerikli görüntüleri ailesine vermek ile tehdit etti. Dilek T. de yeni sevgilisi Zeki A.'yı telefonla arayarak, ablası Ebru Ö.'yü gasp etmesini, bin 500 TL'yi Arif S.'ye verip, kalanı da kendisinin almasını söyledi. Bunun üzerine Zeki A., kar maskesi takıp, arkadaşı Onur Ç.(23) ile birlikte Ebru Ö.'nün yanına gitti. Ebru Ö.'nün bebeğinin başına silah dayayıp, içinde 22 bin TL ve altın olan çantasını gasbetti. Fenalaşan Ebru Ö., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şüpheliler ise kısa sürede yakalandı. Dilek T. sorgusunda, "Arif beni 250 lira karşılığı başka erkeklerle zorla fuhuş yapmaya zorladı. Arif'in evine getirdiği 50, 60 erkekle fuhuş yapmak zorunda kaldım. Olaydan 3 hafta önce aradığında Arif'e artık gelmeyeceğimi peşimi bırakmasını söyledim. Beni ölümle tehdit ederek, çektiği çıplak fotoğraflarımı silmek için bin 500 lira istedi. Ben de Zeki'den ablamın çantasını gasbetmesini istedim.  Olay günü Zeki bize doğru yürümeye başladı. Pişman olup ablama kaç diye bağırdım" dedi. Sorgularının ardından şüpheliler serbest bırakıldı. Açılan davada tutuksuz yargılanan Zeki A. 'nitelikli yağma', 'hakaret' ve 'genel güvenliği tehlikeye sokmak' suçlarından 11 yıl hapis cezasına çaptırıldı. Hapis cezasına rağmen teslim olmayarak firar eden Zeki A., Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından Yeşilevler Mahallesi'nde yakaladı. Zeki A. cezaevine teslim edildi.

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