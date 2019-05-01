(Görüntülü) Sessiz şampiyonluk

Melis KARAKUZULU/İZMİR, () - SPOR Toto Sağırlar Futbol Süper Ligi'nde mücadele eden İzmir'in tek temsilcisi Bornova İşitme Engelliler Spor Kulübü (Bornova Sessizlerspor) Türkiye Şampiyonu oldu. Sivas'ta Elazığ Belediyesi İşitme Engelliler Futbol Takımı ile gerçekleşen final maçını kazanan takım, tüm maddi zorluklara rağmen hedeflediği şampiyonluğa ulaştı.



İzmir'in Bornova ilçesine bağlı İşitme Engelliler Spor Kulübü (Bornova Sessizlerspor), başından beri azimle mücadele ettikleri Spor Toto Sağırlar Futbol Süper Ligi'nde hedeflediği şampiyonluğu kazandı. Sivas Kongresi'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Stadyumu'nda gerçekleştirilen Spor Toto Sağırlar Futbol Süper Ligi 2018- 2019 sezonu Play Off final maçı, Bornova İşitme Engelliler Futbol Takımı ve Elazığ Belediyesi İşitme Engelliler Futbol Takımı arasında oynandı. Finale kalan iki takım arasındaki müsabakada Bornova İşitme Engelliler Futbol Takımı sahadan 1-0 galip olarak ayrılarak büyük sevinç yaşadı. Zor şartlar altında Türkiye'nin birçok yerinde yapılan maçlara giderek mücadele eden takım, şampiyonluk kupasını aldıktan sonra sahada sevinç gösterilerinde bulundu. İzmir'e dönen takım, Bornova İşitme Engelliler Spor Kulübü Derneği'nde üyelerle şampiyonluk sevincini kutladı.



EGE'NİN İLK ŞAMPİYON İŞİTME ENGELLİ FUTBOL TAKIMI



Ege'nin ilk şampiyon işitme engelli futbol takımı olduklarını söyleyen Bornova İşitme Engelliler Futbol Takımı Başkanı ve Teknik Direktörü Soner Aslan, "Kulübümüzün kuruluşu olan 2007 yılından beri şampiyon olmak için çok mücadele ettik. Türkiye Şampiyonası'nda hedefe ulaştık. Başından beri maçlarda 7'de 7, 8'de 8 gidiyorduk ve 10'da 10'a ulaştık. En son yaptığımız maçta çok zorlandık fakat çocuklar çok yürekten oynadı. Bu kupayı kazanmak için hiç vazgeçmeden, kendilerini sahaya vererek ellerinden geleni yaptılar. 'Bu kupayı alacağız, bırakmıyoruz' dedik, 'Bu kupayı evimize Bornova'ya götüreceğiz' dedik. Sporcularımıza çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki hedefimiz 2020'de İsveç'te Avrupa Şampiyonası'nda yarışmak" dedi.



Sporculardan Serdar Şahin (33), "Final maçında çok yağış vardı, sabrettik. 2007'de kurulan kulüp ilk defa Türkiye şampiyonu oldu. Kupayı evimize getirdiğimiz için çok mutluyum" diye konuştu. Kulübün kurucusu Volkan Yüce (41) ise "Final maçında çok heyecanlıydık ve kupayı aldık. Çok mutlu oldum, Türkiye'de herkes bizi gördü. Bornova'nın adını tüm Türkiye'ye duyurduk" dedi. Derneğin gönüllü tercümanı Gamze Albayrak (31) da "Bu spor kulübü için çok büyük bir başarı, herkes çok mutlu oldu. İşitme engellilerin içinde olduğum için çok mutluyum. Bizim için bu şampiyonluk bir ilk, son olmayacak diye düşünüyorum" diye konuştu.

