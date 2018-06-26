(Görüntülü) Serumu çıkarmak isteyen hemşir, bebeğin parmağını kesti (EK)
26 Haziran 2018 Salı 22:37
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