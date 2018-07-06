(Görüntülü) Serik'te bariyerlerle kapanan yol açıldı

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), () - ANTALYA'nın Serik ilçesinde, Mustafa Keskin'in, arsasından geçtiği için dün demir bariyerlerle trafiğe kapattığı iki cadde bugün açıldı.



Serik'e bağlı Orta Mahalle'de oturan Mustafa Keskin, geçen yıl aldığı yaklaşık 1100 metrekarelik arsasının sınırlarının tespiti için firmayla anlaştı. Yapılan ölçümler sonucu arsasının geçtiği İşler ve Kızderesi caddelerinin olduğu bölümü demir bariyerle çeviren Keskin, üzerine de 'Özel mülk girilmez' yazısı astı. Serik Belediye Başkanı AK Parti'li Ramazan Çalık, Mustafa Keskin'le görüşerek, sorunun çözümü konusunda yardımcı olacağını belirtip, yolun açılmasını istedi. Keskin, Başkan Çalık'ın isteği üzerine bariyerleri kaldırarak, her iki caddeyi trafiğe açtı. Serik Belediye Başkanı Çalık, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, şunları söyledi:



"Arsa Mustafa Keskin'in özel mülkiyeti. İki yol özel mülkiyetinden geçiyor. Maalesef bugüne kadar 18 uygulaması yapılmadığı için rastgele çekmeler uygulandığı için sıkıntılar yaşanıyor. Bundan dolayı Serik'te arsa sınırları dolayısıyla bu sıkıntı yaşanıyor. Mülkiyet sorunu çözülmemiş. Serik imar yönünden problem yumağıydı. Bunu çözmeye çalışıyoruz. Mustafa Keskin de haklı olarak 'Burası benim özel mülkiyetim' demiş ve kapatmış. Kendisini davet ettik ve konuştuk. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden randevu aldık. Birlikte gidip hukuki anlamda çözülmesi için yardımcı olacağız. Vatandaşlarımızla konuştuğumuz zaman bizlere mantıklı yaklaşıyorlar. Kendisine rica ederek bariyerleri kaldırmasını istedim. Sağ olsun barikatları kaldırdı. Sorunu çözmek için hep birlikte çalışacağız."