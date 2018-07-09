(Görüntülü) Serhat'ın hayalinde doktorluk vardı

Taner YENER - Murat SOLAK/İSTANBUL,() TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesi Sarılar köyü yakınlarında meydana gelen tren kazasında yaşamını yitiren 24 kişiden biri olan 18 yaşındaki Serhat Şahin'in baba evinde büyük üzüntü yaşandı. YKS sınavına giren yeğeninin çok başarılı bir öğrenci olduğunu söyleyen amcası Cemal Şahin," Melek gibi bir çocuktu. Tıp okumak hayaliydi" dedi.





Lise öğrencisi Serhat Şahin 3 gün önce annesi Fatma ve ablası Selen Şahin'le birlikte Edirne Uzunköprü ilçesindeki halasını ziyarete gitti. Serhat Şahin, anne ve ablasıyla birlikte dün İstanbul Küçükçekmece'deki evine dönmek üzere trenle yola çıktı. Şahin ailesiyle birlikte içerisinde 348 yolcunun bulunduğu yolcu treni, Çorlu'nun Sarılar köyü yakınlarında vagonlardan bir kısmının raydan çıkması sonucu devrildi. Kazada 24 kişiyle birlikte yaşamını yitiren Serhat Şahin de hayatını kaybetti. Kazada Şahin'in annesi Fatma Şahin ve ablası Selen Şahin'de yaralandı. Fatma ve Selen Şahin hastanedeki tedavilerinin ardından bugün taburcu edildi.





BABA EVİNDE YAS VAR





Serhat Şahin'in ölüm haberinin alınmasının ardından Küçükçekmece İstasyon Mahallesi'ndeki baba evinde büyük bir üzüntü yaşandı. Haberi alan Şahin ailesinin yakınları ve komşuları taziyede bulunmak için eve geldi. Küçükçekmece Belediyesi tarafından evin bulunduğu sokağa taziye çadırı kurdu. Ev önünde Kuran-ı Kerim okunarak dualar edildi. Baba Hüseyin Şahin gözyaşları içerisinde taziyelerini kabul etti.





HAYALİNDE TIP OKUMAK VARDI





YKS sınavına giren yeğeninin çok başarılı bir öğrenci olduğunu söyleyen amcası Cemal Şahin, "Çok iyi bir çocuktu. Melek, desem yeridir benim için. Liseye kadar çok başarılı bir öğrenciydi. En son sınava da girdi zaten. Hayalinde tıp okumak vardı. Onu da başaracağını söylüyordu. Hafta sonu hediye olsun diye babası halasının yanına gönderdi. Dönüş yolculuğunda da bu kötü şey başımıza geldi." dedi.





Kaza haberini aldıktan sonra yakınlarıyla birlikte olay yerine gittiğini söyleyen Cemal şahin," Çoğu kişiden önce gittik. İstanbul'dan ambulanslardan önce gelen yolcu yakınları da vardı. Devletin ekipmanları yetersiz kaldı. İki dayısının tırnaklarıyla orayı kazıdığını gördüm. İki demirin arasına kafası sıkışmış çocuğun, onun altında kazıdıkça bir tane daha ceset çıktı. Böyle vahim bir durumdu. '' diye konuştu.





KOMPLE DEĞİŞTİRİLMESİ GEREKİYORDU





Gördüğü manzara karşısında ölü sayısının daha fazla olabileceğini ifade eden Cemal Şahin, " Bu hat iki ya da üç ay önce açıldı. Üç ayda ne kadar sağlam o demiryolunu yaptılar onu da bilmiyoruz. Önceden 6 saat süren bir yolculuğu şimdi 3,5 saate düşürdüler. Ben sadece yollara bakım yapıldığını biliyorum. Komple değiştirilmesi gerekiyordu. Bir ihmal var burada. Devletin kimse bunun suçlusu bulup cezalandırılması gerektiğini düşünüyorum.