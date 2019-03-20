(Görüntülü) Şeref Malkoç: Tarihimizi unutmayalım, biz unutsak bile elin adamı bize hatırlatıyor

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, () - KAMU Başdenetçisi Şeref Malkoç, "Bazı şeyleri unutmaya başladık ama onlar unutmuyor. Özellikle tarihimizi unutmayalım, biz unutsak bile elin adamı bize hatırlatıyor" dedi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ombudsmanlık Topluluğu tarafından 'Adalet, Ombudsmanlık ve Üniversiteler' adlı konferans düzenlendi. Atatürk Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen konferansa Kamu Başdenetçisi(Ombudsman) Şeref Malkoç konuşmacı olarak katıldı. Konferansı Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk, Adli Yargı Adalet Komisyonu ve 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fatih Serdar Köken, AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Solak, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi(AFSÜ) Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş ile STK temsilcileri ve çok sayıda öğrenci izledi. 'HER TOPLANTIDA YÜZLERİNE SÖYLEYECEĞİZ' Yeni Zelanda'da cuma günü 2 camiye gerçekleştirilen ve 50 Müslümanın yaşamını yitirdiği saldırıyla ilgili konuşan Şeref Malkoç, "Bu katliam dünyadan, insan hakları savunucularından, Türkiye'de en küçük şey olduğunda kıyameti koparanlardan yeterince tepki görmedi. Tabii ki bunu sorgulayacağız, soracağız. Özellikle Kamu Denetçiliği Kurumu olarak gittiğimiz her toplantıda yüzlerine söyleyeceğiz. Bu bizim görevimiz, bir hukukçu olarak, bir insan hakları savunucusu ve bu milletin bir ferdi olarak görevimizi yapacağız" dedi. 'DEDELERİ DENEDİLER, BOYLARININ ÖLÇÜSÜNÜ ALDILAR' Saldırıda dikkat çeken bir şey olduğunu vurgulayan Şeref Malkoç, "Silahın üzerine enteresan şeyler yazılmış. 1683 yazmış mesela. Biz kendi tarihimizdeki 1683'ü neredeyse unutmuşuz ama Müslümanları katleden elin adamı unutmamış. Diyor ki '1683 Türklerin Viyana'da bozguna uğradığı tarihtir, yine bozguna uğratacağız.' Biz bile unutmuşuz bu tarihi. Ya da silahın üzerine 'Miloş' yazmış. Bakıyorsunuz ki Kosova Meydan Savaşı'nda Murat Hüdavendigar'ı şehit eden katilin adı. Biz bazı şeyleri unutsak bile bazı insanlar ve milletler unutmuyor. Hedefine koymuş, özellikle Ayasofya olmak üzere, ülkemizdeki minareleri yıkacaklarmış. Geçmişte, dedeleri denediler, boylarının ölçüsünü aldılar. En son Çanakkale'de boylarının ölçüsünü aldılar. Cesaretleri varsa gelsinler bakalım, bu millet onlara hadlerini bildiriyor mu, bildirmiyor mu? Bazı şeyleri unutmaya başladık ama onlar unutmuyorlar. Özellikle tarihimizi unutmayalım, biz unutsak bile elin adamı bize hatırlatıyor" diye konuştu. Konferansın sonunda hatıra fotoğrafı çekildi.