Olgucan KALKAN / İstanbul,() - İSTANBUL'da ünlü isimler oy kullanmaya devam ediyor. İş adamı ve Beşiktaş Kulübü'nün eski başkanlarından Serdar Bilgili de oyunu kullandı. Bebek'te bulunan Tevfik Fikret İlkokulu'nda oyunu kullanan Bilgili, basın mensuplarına yaptığı kısa açıklamada, "Türkiye Cumhuriyet tarihinin herhalde en önemli seçimi. Memleketimiz için hayırlı ve uğurlu olsun" diye konuştu.
(Görüntülü) Serdar Bilgili oyunu kullandı
Olgucan KALKAN / İstanbul,() - İSTANBUL'da ünlü isimler oy kullanmaya devam ediyor. İş adamı ve Beşiktaş Kulübü'nün eski başkanlarından Serdar Bilgili de oyunu kullandı. Bebek'te bulunan Tevfik Fikret İlkokulu'nda oyunu kullanan...
24 Haziran 2018 Pazar 12:14
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