Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
THY'nin Brüksel'den İstanbul'a gelen uçağı acil durum deklere etti
THY uçağı acil durum deklere...
Türkiye'nin 2018 yılı hava kirliliği raporu açıklandı
Türkiye'nin 2018 yılı hava kirliliği...
Kılıçdaroğlu'na, Bakan Soylu'ya hakaretten fezleke
Kılıçdaroğlu'na, Bakan Soylu'ya hakaretten fezleke
Üniversite de yangın, Öğrenciler korkulu anlar yaşadı
Üniversite de yangın, Öğrenciler korkulu...

(Görüntülü) Şenocak'tan İmamoğlu'na anket cevabı

İSTANBUL,()-AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, 31 Mart Yerel Seçim çalışmaları kapsamında Ataşehir Trabzonlular Derneği'nde hemşerileriyle bir araya geldi. CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun...

İSTANBUL,()-AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, 31 Mart Yerel Seçim çalışmaları kapsamında Ataşehir Trabzonlular Derneği'nde hemşerileriyle bir araya geldi. CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun yaptırdığı anketleri değerlendiren Şenocak, “Bunlar anlattıklarına kendileri de inanmıyor. Bunlar hayali ürün satmayı çok severler" dedi.

Dernek buluşmasına AK Parti Ataşehir İlçe Başkanı Mehmed Emin Özkaya, AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem, Ataşehir Trabzonlular Derneği Başkanı Namık Sürmen ve birçok Trabzonlu katıldı.


 

“HAYALİ ÜRÜN SATMAYI ÇOK SEVERLER"

Seçim çalışmaları kapsamında Trabzonlularla bir araya gelen Şenocak, yapılan anketleri değerlendirdi. Şenocak şöyle konuştu: 

“Ben bunların liderini de izledim. Sıralamaya başladı, yani durdurmak için bir sürü kahkaha atıldığını gördüm. Yani bunlar anlattıklarına kendileri de inanmıyor. Bunlar hayali ürün satmayı çok severler. En son bakıyorlar bir şey yok. Biz onların boş anket palavralarından ziyade, sahada yapmış olduğumuz çalışmaları, milletin yüreğine dokunuşumuzu, belediyecilik noktasında sahada yapmış olduğumuz hizmetleri anlatırız. Biz o anket sonuçlarını İstanbul'da 31 Mart akşamı göreceğiz. Milletimiz bunların bu kandırmaca politikalarının bugüne kadar hep hayal ürünü olduğunu gördü. Bunlar geçmişte de 24 Haziran'da da buna benzer senaryolar uyguladılar ama hep sabahında o kullandıkları sloganların boş olduğunu görerek kalktılar. Biz de bunlara 31 Mart akşamında aynı dersi bir kere daha vereceğiz. O hayali ürün olarak sahaya sürdükleri anketlerin ne denli boş olduğunu bir kez daha görecekler. Biz 31 Mart akşamında Allah nasip ederse İstanbul'da Binali Yıldırım başkanla yola devam edeceğiz."

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328