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(Görüntülü) Şenkaya’da kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi

ERZURUM'un Şenkaya ilçesinde, öğle saatlerinde başlayan kar, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Nisan ayında kar yağmasına şaşırdığını belirten bir ilçe sakini, "Bu sene bir türlü yaz gelmek bilmedi" dedi. Şenkaya'da öğle saatlerinde...

ERZURUM'un Şenkaya ilçesinde, öğle saatlerinde başlayan kar, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Nisan ayında kar yağmasına şaşırdığını belirten bir ilçe sakini, "Bu sene bir türlü yaz gelmek bilmedi" dedi.

Şenkaya'da öğle saatlerinde başlayan kar, ilçe sakinlerini hazırlıksız yakaladı. Baharı beklerken kışın geri geldiğini söyleyen kentlilerin birçoğu kar yağışını şaşırdıklarını ifade etti. İlçe merkezinde meraya çıkarılan hayvanlar kar yağışıyla birlikte geri getirildi. Kara hazırlıksız yakalanan sürücüler ise trafikte zor anlar yaşadı. İnşaat sektöründe çalışanlar ise "Bu sene bir türlü yaz gelmek bilmedi. Daha önce böyle bir şeyle karşılaşmadık" dedi.

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