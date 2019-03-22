(Görüntülü) SENEGALLİ YOLCUNUN ŞİKAYETÇİ OLDUĞU TAKSİCİ SAĞLIK KONTRONÜN ARDINDAN KARAKOLA GETİRİLDİ
22 Mart 2019 Cuma 18:47
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