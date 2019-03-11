(Görüntülü) Semiha Yıldırım, Eskişehir'de anaokulu açtı

Türk Kızılayı İstanbul Şubesi?nin hayata geçirdiği 81 İlde 81 Anaokulu' projesiyle Eskişehir'de yapımı tamamlanan Hacı Fatma Şengül anaokulunun açılışını AK Parti İstanbul Belediye Başkanı Adayı Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım yaptı. Yıl sonuna kadar 20 şehirde daha anaokulu açmayı planladıklarını ifade eden Yıldırım, Bugün itibariyle 26 okulumuz dünyanın en güzel sesleriyle doluyorö dedi. Türk Kızılayı İstanbul Şubesi'nin 81 İlde 81 Anaokulu projesi kapsamında Eskişehir'in Tepebaşı ilçesindeki Kardeşler Ortaokulu bahçesine bağışçı Vural Ak'ın desteğiyle 'Hacı Fatma Şengül' adı verilen anaokulu yapıldı. Okulun açılışına AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, cumhurbaşkanı başdanışmanı Ayşen Türkmenoğlu, Türk Kızılay'ı İstanbul Şube Başkanı İlhami Yıldırım, okulun yapımını üstlenen işadamı Vural Ak ile çok sayıda kişi katıldı. Törende konuşan Semiha Yıldırım, 2019 yılı içerisinde 20 okulun daha açılışının yapılacağını belirterek, ?Yalnız Türk milletine değil, insanlığa da umut ışığı olan Kızılay'ımızın, İstanbul Şube Başkanlığı, 81 ile 81 Kızılay Anaokulu projesini hayata geçirdi. 2017 yılı içinde 81 ilimiz için anaokulu bağışçılarımı tek tek tespit ettik. Okul arsalarımızı belirledik ve 48 şehrimizde yapım süreci başladı. Gurur ve mutlulukla paylaşmak isterim ki, bugün itibariyle 26 okulumuz dünyanın en güzel sesleriyle doluyor. 2019 yılı içerisinde 20 şehrimizde daha bu mutlu günlerde buluşmayı umut ediyoruz şeklinde konuştu. Konuşmaların ardından Semiha Yıldırım ve beraberindekiler okul bahçesine çam fidanı dikti. Anaokuluna da gezen Yıldırım, öğrencilere oyuncak dağıttı.