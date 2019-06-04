(Görüntülü) Sema usta, ekmeğini minareden kazanıyor

BURDUR'da yaşayan Sema Kozak (45), 27 yıldır elektronik eşya tamiri yapıyor. Kozak, kentteki camilerin ses sistemlerinin bakım ve onarımını da gerçekleştiriyor.



İlkokul yıllarından itibaren babasının tamir atölyesine gelip giden, ticaret lisesinden mezun olduktan sonra kendi işini kuran Sema Kozak, 27 yıldır elektronik eşya tamir ediyor. Babasının yanında öğrenmeye başladığı tamir işini ustalık belgesi alarak, mesleği haline getiren Kozak, her türlü elektronik cihazın montaj ve tamiri ile bakımını yapıyor. Ayrıca kentteki camilerin ses sistemlerinin bakım ve tamirini gerçekleştiriyor.



Sema Kozak, "Liseyi bitirdikten sonra baba mesleğine devam ettim. Her türlü elektronik cihazın montaj, tamir ve bakımını yapıyorum. Babamla Burdur merkez ve köylerdeki camilerin seslendirme sistemlerinin tamir ve montajını yapıyoruz. Babam yaşlandığı için artık minarelere çıkamıyor. Onun yerine minarelere çıkıp, ses sistemlerinin montaj ve bakımını yapıyorum" dedi.



'MİNAREYE ÇIKTIĞIMDA HİÇ KORKU OLMUYOR'



Yıllardır camilerin ses sistemi, merkezi sistem, minarelerdeki hoparlörleri ya da iç düzen ses sistemi arızalarının onarımını yaptığını aktaran Sema Kozak, "Burdur'da sanıyorum minareye çıkan tek kadın benim. Seslendirme sistemlerinin tamirini yapan tek kadın olduğumu düşünüyorum. Minareye çıkmaktan korkmuyorm. Manzara güzel. 'Minareye yaslanınca minare sallanır' derler. O hissi de yaşıyorum. Tuhaf ve güzel bir duygu" diye konuştu.