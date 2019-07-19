(Görüntülü) SELDEN ETKİLENEN ESMA HANIM KÖYÜNDE ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR-DRONE
19 Temmuz 2019 Cuma 16:36
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