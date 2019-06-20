(Görüntülü) Selde okulun bahçe duvarı yıkıldı

Okan ÇALIŞKAN/TARSUS(Mersin), () - MERSİN'in Tarsus ilçesinde sağanak yağış sele neden oldu. Bir okulun bahçesinde biriken sel suları, bahçe duvarını yıktı.



İlçede 2 gündür devam eden sağanak yağış, bugün de etkisini sürdürdü. İlçenin yüksek kesimlerine düşen yağışın neden olduğu sel suları, Çokak Mahallesi'ne ulaştı. Zekeriye Çayan İlkokulu bahçesinde biriken sel suları, bahçe duvarının 50 metrelik kısmını yıkarken, o anlara tanıklık edenler büyük panik yaşadı. Maddi hasarın meydana geldiği selde can kaybı yaşanmadı.

