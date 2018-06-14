Eyüp BURUN, Ömer KOÇ, KAHRAMANMARAŞ () - Kahramanmaraş'taki sel felaketinde hayatını kaybeden anne Fatma Uşak (40) ve çocukları Mevlüt (9) ve Ali Osman'ın (7) cenazeleri, cenaze namazı için Merkez Ulu Cami'de. Anne ve çocukları, öğlen namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
(Görüntülü) Selde hayatını kaybeden anne ve çocukları son yolculuklarına uğurlanıyor
Eyüp BURUN, Ömer KOÇ, KAHRAMANMARAŞ () - Kahramanmaraş'taki sel felaketinde hayatını kaybeden anne Fatma Uşak (40) ve çocukları Mevlüt (9) ve Ali Osman'ın (7) cenazeleri, cenaze namazı için Merkez Ulu Cami'de. Anne ve çocukları,...
14 Haziran 2018 Perşembe 12:55
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