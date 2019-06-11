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(Görüntülü) Selde canını kurtaran ailenin ev ve eşyaları hasar gördü

  Haluk KARAASLAN- Erdal KATIRANCI/ANKARA, () - ANKARA'da, 4 kişilik Özbengi ailesinin bodrum katta oturduğu ev, önceki gün meydana gelen selde su basması sonucu hasar görürken, eşyalar kullanılamaz hale geldi. Harun Özbengi, eşi ve 2...

 

Haluk KARAASLAN- Erdal KATIRANCI/ANKARA, () - ANKARA'da, 4 kişilik Özbengi ailesinin bodrum katta oturduğu ev, önceki gün meydana gelen selde su basması sonucu hasar görürken, eşyalar kullanılamaz hale geldi. Harun Özbengi, eşi ve 2 çocuğuyla su basan evden zor kurtulduklarını söyledi.

Başkent'te önceki gün etkili olan sağanağın yol açtığı selde, Harun Özbengi ve ailesinin oturduğu, Etimesgut Piyade Mahallesi 2007'nci Sokak'taki apartmanın bodrum katında bulunan evlerini su bastı. Harun Özbengi, eşi ve 2 çocuğu, su basan evden son anda çıkarak, canlarını zor kurtardı. Özbengi ailesinin 5 yıldır kirada oturduğu ev selde hasar görürken, eşyalar kullanılamaz hale geldi.

'EVDEN ZOR ÇIKTIK'

Harun Özbengi, eşi ve 2 çocuğu ile birlikte evde otururken, sağanak sonrası önce pencere camlarının patladığını sonra içeri su dolduğunu söyledi. Özbengi, "Suyun dolmaya başladığını görünce kapıya doğru yöneldik ve zor çıktık. Selden sonra itfaiyeciler geldi. 3 tane motorla gelip suyu zor tahliye ettiler. Evden hiçbir şey kurtarma imkanımız olmadı. Dün sokakta sabaha kadar bekledik. Bakalım bir yer bulmaya çalışacağız" dedi.

Harun Özbengi, evlerinin su basması nedeniyle sadece üstlerinde bulunan kıyafetlerini kurtardıklarını belirtti. İşsiz olduğunu söyleyen Özbengi, "Çok mağdur durumdayım, gidecek bir yerimiz de yok. Evden hiçbir eşyamı kurtarma şansımız da olmadı. Sokakta sabaha kadar bekledik. Yetkililerden yardım bekliyoruz" diye konuştu.

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