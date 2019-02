(Görüntülü) Selçuk Yaşar Ödülü sahiplerini buldu

Selin GÜRSEL-Ömer HASAR / İSTANBUL, () -TÜRKİYE'NİN iş, kültür, eğitim ve spor alanlarında ayrı bir yeri olan Selçuk Yaşar'ın vizyonunu geleceğe taşımak üzere hayata geçirilen Selçuk Yaşar Ödülü sahiplerini buldu. Bu yıl birincisi düzenlenen törende, genç girişimcilere ilham veren çalışmaların sahibi bilim insanı Prof. Dr. Aytül Erçil ve sosyal inovasyon konusunda çalışmalarıyla öne çıkan Tekfen Holding Kurucusu Ali Nihat Gökyiğit'e ödülleri takdim edildi.

Yaşar Üniversitesi ile Selçuk Yaşar Spor ve Eğitim Vakfı iş birliğiyle toplumsal faydayı ve geleceğin Türkiye'sini hedefleyen cesur insanların çalışmalarını kutlamak ve başarılarını tüm Türkiye'ye duyurmak amacıyla hayata geçirilen Selçuk Yaşar Ödülü, dün akşam Çırağan Sarayı'nda düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

2019 yılı teması 'girişimcilik, yenilikçilik ve inovasyon alanlarında başarılı çalışmalar yapan ve bunların sonucunda Türkiye'nin kalkınmasında veya tanınmasında önemli rol oynayan kişi ya da kurumlar? olarak belirlenen Selçuk Yaşar Ödülü, akademik kimliği ile girişimci kimliğini bütünleştiren ve genç girişimcilere ilham veren çalışmalara sahip olan bilim insanı Prof. Dr. Aytül Erçil ile sosyal inovasyon konusunda çalışmaları olan iş insanı Tekfen Holding Kurucusu Ali Nihat Gökyiğit'e takdim edildi.

Seçici Kurul ise Yaşar Üniversitesi'nin Mütevelli Heyet Başkanı Ahmet Yiğitbaşı başkanlığında, Allianz Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Cansen Başaan-Symes, Kadir Has Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nihat Berker, Yaşar Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Arif Hepbaşlı ve Dr. Yılmaz Argüden'den oluştu.

Sunuculuğunu Ece Vahapoğlu'nun üstlendiği gecenin açılış konuşmasını Yaşar Üniversitesi Rektörü Cemali Dinçer, Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ahmet Yiğitbaşı, Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Feyhan Yaşar ve Eczacıbaşı Topluluğu Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı yaptı. Konuşmaların ardından Selçuk Yaşar?ın belgeseli gösterildi ve törene katılamayan Koç Holding Yönetim Kurulu Şeref Başkanı Rahmi Koç'un mesajı misafirlerle paylaşıldı.

?SELÇUK YAŞAR ÜNİVERSİTESİ BÜYÜYEREK BUGÜNLERE GELDİ?

?Ülkemize pek çok ilki kazandırmış, çok değerli iş adamı, üniversitemizin kurucusu ve onursal başkanımız Selçuk Yaşar, eğitimin ülke kalkınmasındaki önemli rolünü hep vurgulamıştır? diyen Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemali Dinçer, ?Geçtiğimiz 18 yıl içerisinde, sarsılmaz iradesi ve desteği ile üniversitesinin her zaman en büyük destekçisi olan Selçuk Yaşar, bugün Yaşar Üniversitesi?nin Türkiye?nin müstesna eğitim kurumlarından bir tanesi olduğunu görmenin haklı gururunu yaşıyor. Yaşar Üniversitesi hem nitel hem de nicel olarak büyüyerek bugünlere geldi. Çağın gereksinimleri doğrultusunda yeni bölümler ve programlar açıldı. Bilim sanat ve tasarım kültürünü benimseyen, yerel ve küresel anlamda toplumun gelişmesine katkıda bulunan bir üniversite olma misyonuyla hareket ediyoruz? ifadelerini kullandı.

?NE ZAMANDIR SELÇUK YAŞAR ÖDÜLÜNÜ YARATMAK İSTİYORDUK?

Bu sene ilk defa verilen ödül hakkında bilgi veren Selçuk Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Yiğitbaşı, ?Selçuk Yaşar gerçekten Türkiye?nin nadir girişimci, yenilikçi ve inovatif iş insanlarından bir tanesiydi. Biz de Yaşar Üniversitesi olarak AR-GE, girişimcilik ve inovasyon konusunda ön plana çıkıyoruz. Ne zamandır Selçuk Yaşar ödülünü yaratmak istiyorduk ama olmamıştı. Selçuk Bey de mütevazılığından bir türlü yapılmasını istememişti ama sonunda ikna oldu. Ve bu yıl ilk defa bu ödülü veriyoruz? dedi.

İlk ödülü de yine girişimcilik inovasyon ve yenilikçilik alanlarında Türkiye?de katma değer yaratmış kişilere veya kurumlara vermeyi amaçladıklarını aktaran Mütevelli Heyeti Başkanı Yiğitbaşı, ?Bunun için de yaklaşık bir yıllık bir çalışma yapıldı. Seçici kurulu da temaya uygun olarak seçtik. Bu sene ödülü iki kişi kazandı. Hepimiz çok duygulandık, çok mutlu olduk. Selçuk Bey de muhakkak etkinliği izlerken çok mutlu olmuştur? diye konuştu.

ÖDÜL HER SENE VERİLECEK

Ödülün bundan sonra her yıl verileceğini de belirten Mütevelli Heyeti Başkanı Yiğitbaşı, ?Her yıl yeni bir temayla düzenlenecek. Ve bu yeni tema çerçevesinde de seçici kurul üyeleri belirlenecek. Dolayısıyla Selçuk Yaşar adını da böylece sonsuza kadar yaşatmış olacağız? dedi.

?ÖDÜLÜN İLKİNİ ALMAK ÇOK GURUR VERİCİ?

Selçuk Yaşar Ödülü'nün ilkine layık görülen Prof. Dr. Aytül Erçil, ?Vizyoner ve girişimci kişilerin adına verilen bu ödülün ilkini almak çok gurur verici. İçinde bulunduğumuz bilgi çağında yeni bilgi üretmenin ve inovatif hizmetlere dönüştürmenin rekabette olmazsa olmaz hale geldiğini düşünüyorum. Selçuk Yaşar kitabında hayal kurmaktan bahseder. Hayal kurmak girişimciliğin ilk adımı. Bu ödülün katma değer katan girişimlere ilham kaynağı olmasını diliyorum? diye konuştu.

"GEL DE GURUR DUYMA"

Tekfen Holding Kurucusu Ali Nihat Gökyiğit ise ödül konuşmasında, ?Ödül almak her zaman gurur verici ve teşvik edici. Kimin tarafından, kimin adına ihdas edilmiş olması da çok önemli. Yaşar Üniversitesi tarafından Selçuk Yaşar adına ihdas edilen bu ödülü, ilk töreninde alıyorum. Böyle değerli, öncü bir arkadaşım adına ihdas edilen ödülü alıyorum. Gel de durur duyma ve şükran borcunu ifade etmeye gayret et. Ödüle layık görenlere şükran ve saygılar sunuyorum? dedi.

Program oda orkestrasının dinletisi ile son buldu.