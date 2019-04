(Görüntülü) 'Selçuk Havacılık Şenlikleri'nde turizm vurgusu

İZMİR'in Selçuk ilçesinde, Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında 'Selçuk Havacılık Şenlikleri' düzenlendi. Şenlikte konuşan İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat Karaçanta, Selçuk Kaymakamı Ekrem İnci ve Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, turizmin gelişmesi için yapılması gerekenlere değindi. İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen 'Selçuk Havacılık Şenlikleri', Selçuk- Efes Havalimanı'nda bugün gerçekleştirildi. Şenliğe İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat Karaçanta, Selçuk Kaymakamı Ekrem İnci, Selçuk Belediye Başkanı CHP'li Filiz Ceritoğlu Sengel ve Türk Hava Kurumu Üniversitesi öğrencileri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından açılış konuşmasını yapan İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat Karaçanta, Selçuk'un ülke turizminin en önemli noktalarından biri olduğunu belirtti. Selçuk'un turizmden istediği payı alamadığını vurgulayan Karaçanta, "Selçuk'taki turizm noktalarına yönelik önemli projelerimiz var. En kısa zamanda bu projeleri hayata geçireceğiz. Buna rağmen Selçuk olarak turizmden istediğimiz payı alamıyoruz. Bunun en önemli nedeni, yatağımız yok. Turizm merkezlerimizde yatak sayımız yeterli değil. Yatak sayamızı bir an önce arttırmamız gerekiyor. Yatak olmadan turizm yapamazsınız. Antalya'ya gelen turist 13 milyonken, bize gelen turist sayısı sadece 1 milyon. Yatağın varsa turist getirirsin. Bir an önce hep birlikte bu sorunu halletmemiz gerekiyor" dedi. 'NEDEN HALK BURADA YOK' Ardından konuşan Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel ise şenlikte halkın olmamasına dikkat çekerek, bu tür etkinliklerin halka açılmasını istedi. Ben her zaman şunu söylerim: İşin içine halkı dahil etmiyorsanız, hiçbir proje doğru yere ulaşmaz, hiçbir organizasyon da kendini ortaya koyamaz. Bakıyorum, burada Selçuk halkından kimse yok. Neden halk burada yok? Keşke Selçuk halkı şu çimenlerde oturup, şu güzelliğe şahit olsalardı. Ama Selçuk halkı buraya rahatça girebileceğini, burayı gezebileceğini bilmiyor. Burayı askeri bir havalimanı olarak biliyor. Demek ki burada bir hata var. O yüzden ben söz veriyorum, 19 Mayıs'ta ben buradan atlayış yaparken burası Selçuk halkıyla dolacak. Türkiye'ye gelen bir yabancı turistin Selçuk'a gelmemesi gibi bir durum olamaz. Burada bir sürü tarihi mekan var. Adım adım her yer tarih. Ayağınızı bastığınız yerde tarih. Halkı içine dahil etmediğiniz proje, kaybolur gider. Halk buraya gelip etkinliklere katılacak ki turizm hakkındaki fikirlerini, projelerini anlatabilsin. Bunları yaptığımızda halk tarihe sahip çıkacak. Sonra tarihi sütunların üstüne 'Ali Ayşe'yi seviyor' yazmayacak. Bir kente o kentte yaşayanlar sahip çıkar. Biz Selçuk'un marka olması için hep birlikte çalışmalıyız" diye konuştu. Selçuk Kaymakamı Ekrem İnci de organizasyonun ilk kez düzenlediğini belirterek, "Selçuklu vatandaşlarımızı mutlaka görmek isteriz. Bu ilk kez düzenleniyor. Herkesin katıldığı bir şenlik yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. İl Müdürümüz ve Belediye Başkanlarımızın söyledikleri doğrudur. Olması gereken, Selçuk'un ve İzmir'in tanıtılmasıdır. Ben de yeniyim burada, Eylül ayında başladım göreve. Belediye Başkanımız da yeni. Biz karşılıklı beyin fırtınası yaparak Selçuk için daha iyi neler yapılabilir, bunu konuşacağız" dedi. Konuşmaların ardından Türk Hava Kurumu'nun paraşütçüleri, 12 bin fitten tandem atlayış gerçekleştirdi. Paraşütçülerinden biri Türk bayrağı, biri de Atatürk fotoğrafının bulunduğu posterle atlayış yaptı. Şenliğe katılanlar bu atlayışa büyük ilgi gösterdi. HAYALİNİ ŞENLİKTE GERÇEKLEŞTİRDİ Şenliğe katılan bedensel engelli 13 yaşındaki Erdem Batur da paraşütçülerin atlayış yaptığı planöre bindi. Uçuş öncesi konuşan Batur heyecanlı olduğunu belirterek, "Ben ilk kez böyle bir uçağa bineceğim. Mutlu ve heyecanlıyım. Pilot olmak benim hayalim. Bunun için ilk adımı attım" dedi. Atlayışların ardından model uçak gösterisiyle şenlik sona erdi.