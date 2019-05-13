Alparslan ERMİŞ / İSTANBUL, () - YUNANİSTAN'ın Selanik şehrindeki Atatürk Evi Müzesi'nin bahçesinden alınarak Samsun'a götürülen toprak ve Türk bayrağı Silivri'ye getirildi. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100. yılı etkinlikleri kapsamında Selanik'teki Atatürk Evi Müzesi'nin bahçesinden alınan toprak Samsun'a götürülmek üzere yola çıkarılmıştı. Proje, Samsun Valiliği, Dışişleri Bakanlığı ve Gençlik Spor Bakanlığı tarafından ortaklaşa düzenleniyor. Atatürk Evi Müzesi'nin bahçesinden alınan toprak ve bayrak, Selanik- Samsun güzergahında bulunan illerin bisiklet sporcularıyla Samsun'a götürülmek üzere dönüşümlü olarak taşınıyor. Silivri İlçe Kaymakamlığı önünde bugün saat 09.00'da düzenlenen törenle, Türk bayrağı ve toprak, Silivri'de Tekirdağ bisiklet sporcularından teslim alındı. Silivri İlçe Kaymakamı Ali Partal, getirilen toprak ve bayrağı İstanbul bisiklet sporcularına teslim etti. Törende konuşan Partal, "Bugün, Selanik'ten çıkan toprağımızı Samsun'a ulaştıracağız. Gece bizlere emanetti, biz de bu emaneti bisiklet sporcularımıza teslim edeceğiz. Onlarda inşallah 19 Mayıs sabahı Samsun'a ulaştıracaklar" dedi. Kaymakam Partal, Ata toprağını ve Türk Bayrağı'nı Samsun'a yola çıkması üzerine sporculara teslim etti. Konuşmaların ardından uğurlanan İstanbullu bisiklet sporcuları, bayrak ve toprağı Gebze'de Kocaeli bisiklet sporcularına teslim edecek.
(Görüntülü) Selanik'ten alınan bayrak ve toprak Silivri'ye ulaştı
Alparslan ERMİŞ / İSTANBUL, () - YUNANİSTAN'ın Selanik şehrindeki Atatürk Evi Müzesi'nin bahçesinden alınarak Samsun'a götürülen toprak ve Türk bayrağı Silivri'ye getirildi. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın...
13 Mayıs 2019 Pazartesi 13:16
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