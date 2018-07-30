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(Görüntülü) Şelalenin soğuk sularında serinlediler

HAVA sıcaklığının 35 dereceye kadar çıktığı Van'da, bunalan bazı kişiler, Muradiye Şelalesi'nde serinledi. Haftasonu piknik yapmak için gelenler, serinlemek için giyisileriyle şelalenin soğuk sularında serinlemenin keyfini yaşadı. Van'a...

HAVA sıcaklığının 35 dereceye kadar çıktığı Van'da, bunalan bazı kişiler, Muradiye Şelalesi'nde serinledi. Haftasonu piknik yapmak için gelenler, serinlemek için giyisileriyle şelalenin soğuk sularında serinlemenin keyfini yaşadı.

Van'a yaklaşık 90 kilometre uzaklıkta bulunan, her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Muradiye Şelalesi, hava sıcaklığının artmasıyla ziyaretçi akınına uğradı. Hava sıcaklığının artmasıyla şelaleye gelen yerli ve yabancı turistler, 20 metre yüksekten akan suyun altında serinledi. Konya'dan ailesiyle birlikte Van'a gelen Ferit Erkek, Muradiye Şelalesi'ni çok beğendiklerini söyleyerek, "Yazın kavurucu sıcaklarından dolayı serinlemek için buraya geliyoruz. Eşimin kardeşi Mersin'den misafir geldi, onu da şelaleye getirdik. Burayı çok beğendi. Havalar çok sıcak geçiyor, biz de piknik yapmak ve serinlemek için Muradiye Şelalesine geldik" dedi.

Siirt'ten geldiklerini anlatan Gençlik Merkezi Fotoğrafçılık Kulübü üyeleri ise "Kavurucu sıcaklardan bunaldığımız için Muradiye Şelalesi'ne hem turistik amaçla hem de eğlenmek için geldik. Şelalenin görselliğine hayran kaldık" dedi.

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