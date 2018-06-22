OSMANİYE’nin Sumbas ilçesinde sağanak sonrası oluşan sel suları, yüzlerce metre yükseklikteki dağdan akarak dev bir şelale oluşturdu. İlçeye bağlı Çiceklidere köyünde sağanak derelerin taşmasına neden oldu. Etkisini artıran sağanak sonrası Sürtme Dağı'ndan sel suları akmaya başladı. Doğal şelaleyi andıran sel, vatandaşlar tarafından da cep telefonlarıyla görüntülendi.
(Görüntülü) Sel suları dağda şelale oluşturdu
OSMANİYE’nin Sumbas ilçesinde sağanak sonrası oluşan sel suları, yüzlerce metre yükseklikteki dağdan akarak dev bir şelale oluşturdu. İlçeye bağlı Çiceklidere köyünde sağanak derelerin taşmasına neden oldu. Etkisini artıran sağanak...
22 Haziran 2018 Cuma 15:46
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