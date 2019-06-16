(Görüntülü) Sel felaketinde ölen Elif, toprağa verildi

Dinçer AKBİR- Büşra KAYA/GEBZE (Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde meydana gelen sel felaketinde yaşamını yitiren Elif Urhan (26), Gebze'de toprağa verildi. Barış Urhan, cenaze töreninde eşinin tabutuna uzun süre bakarak, gözyaşı döktü. Darıca'da, dün aniden bastıran şiddetli yağmur sonrası sel meydana geldi. İlçedeki ev ve iş yerlerinin bodrum katlarını su bastı. Nenehatun Mahallesi Reşat Sokak'taki çalıştığı marketin bodrum katında yemek yiyen Elif Urhan, aniden dolan suyla içeride mahsur kaldı. Yaklaşık 1,5 saatlik çalışma sonrası bulunduğu yerden çıkarılan ve sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırılan Elif Urhan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Elif Urhan'ın cenazesi, bugün öğle saatlerinde ailesine teslim edildi. Urhan'ın cenazesi, Gebze'ye bağlı Nenehatun Mahallesi'ndeki evinin önüne getirilirken, burada helallik alındı. Cenaze, daha sonra Çoban Mustafa Paşa Camii'ne getirildi. Cenaze töreninde Elif Urhan'ın eşi Barış Urhan ile annesi Behice Turak ve babası İshak Turak taziyeleri kabul etti. Barış Urhan, 2 yıl önce evlendiği ve Asaf isminde 6 aylık çocukları olan eşinin tabutuna uzun süre bakarak, gözyaşı döktü. Elif Urhan'ın cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından Darıca Nenehatun Mezarlığı'nda toprağa verildi.