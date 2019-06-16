Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İngiltere: Umman Körfezi'nde saldırıdan İran sorumlu
İngiltere: Umman Körfezi'nde saldırıdan İran...
Transfer sezonu 17 Haziran'da başlıyor
Transfer sezonu 17 Haziran'da başlıyor
Bakan Soylu'dan DHKP/C operasyonu açıklaması
Bakan Soylu'dan DHKP/C operasyonu açıklaması
Araştırma: İlişkilerde herkesin bir 'tipi' var
Araştırma: İlişkilerde herkesin bir 'tipi'...

(Görüntülü) Sel felaketinde ölen Elif, toprağa verildi

Dinçer AKBİR- Büşra KAYA/GEBZE (Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde meydana gelen sel felaketinde yaşamını yitiren Elif Urhan (26), Gebze'de toprağa verildi. Barış Urhan, cenaze töreninde eşinin tabutuna uzun süre bakarak, gözyaşı...

Dinçer AKBİR- Büşra KAYA/GEBZE (Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde meydana gelen sel felaketinde yaşamını yitiren Elif Urhan (26), Gebze'de toprağa verildi. Barış Urhan, cenaze töreninde eşinin tabutuna uzun süre bakarak, gözyaşı döktü. Darıca'da, dün aniden bastıran şiddetli yağmur sonrası sel meydana geldi. İlçedeki ev ve iş yerlerinin bodrum katlarını su bastı. Nenehatun Mahallesi Reşat Sokak'taki çalıştığı marketin bodrum katında yemek yiyen Elif Urhan, aniden dolan suyla içeride mahsur kaldı. Yaklaşık 1,5 saatlik çalışma sonrası bulunduğu yerden çıkarılan ve sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırılan Elif Urhan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Elif Urhan'ın cenazesi, bugün öğle saatlerinde ailesine teslim edildi. Urhan'ın cenazesi, Gebze'ye bağlı Nenehatun Mahallesi'ndeki evinin önüne getirilirken, burada helallik alındı. Cenaze, daha sonra Çoban Mustafa Paşa Camii'ne getirildi. Cenaze töreninde Elif Urhan'ın eşi Barış Urhan ile annesi Behice Turak ve babası İshak Turak taziyeleri kabul etti. Barış Urhan, 2 yıl önce evlendiği ve Asaf isminde 6 aylık çocukları olan eşinin tabutuna uzun süre bakarak, gözyaşı döktü. Elif Urhan'ın cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından Darıca Nenehatun Mezarlığı'nda toprağa verildi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328